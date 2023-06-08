تسليمى بطاقتى لصرف المعاش

تقدمت بمكتب الشئون الاجتماعية فى الظاهر للحصول على معاش «تكافل وكرامة» وبالفعل تمت الموافقة بعد مشوار طويل لتقديم أوراق ومستندات وعمل بحث اجتماعى وكنت وقتها أقيم فى منطقة الظاهرة وبعد أن انهار العقار انتقلت إلى العنوان المدون به الرسالة بالجمالية وبسؤال بمكتب الشئون الاجتماعية بالظاهر عن وصول فيزا صرف معاش «تكافل وكرامة» أفاد المختصون بتسليمها بمكتب الشئون ولكن لن يتم تسليمها إلا إذا غيرتِ عنوان بطاقتى على عنوان الجمالية الموجود به حاليًا ورفض الموظف إعطائى ڤيزا المعاش فى الوقت الذى أحتاج فيه لصرف المعاش، لذلك أناشد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صرف كارت الفيزا المحوزة لدى موظفى الشئون الاجتماعية فى الظاهر.

بدرية محمد عبداللطيف سعيد

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