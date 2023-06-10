«المحامين»: نسعى لزيادة المعاش وطورنا أصول النقابة لزيادة موارد صندوق المعاشات

قال محمد راضى مسعود، مقرر لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين فى تصريح خاص لـالوفد إن النقابة تسعى حالياً إلى زيادة قيمة المعاش عن طريق زيادة موارد النقابة من خلال الإعلان عن مناقصة لتأجير النوادى.

التابعة للنقابة وذلك لزيادة الموارد والتى ستضاف إلى صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية ونسعى إلى توفير مبلغ مليار جنيه يتم ربطهم كوديعة بنكية لتحريك زيادة المعاش بطريقة تتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

وأضاف «مسعود» أن المصايف التابعة للنقابة تعمل بكفاءة كمصيف بورسعيد ورأس البر وعجيبة بالإضافة إلى القرية السياحية بالغردقة مع تقليل النفقات، بالإضافة إلى زيادة أصول النقابة حيث نجحنا فى الحصول على 3 أفدنة لتخصيصها كناد للمحامين بمحافظة سوهاج بمنطقة خدمات 3 منطقة النخيل حيث تم سحبها بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة وتم تخصيص قطعة جديدة بموقع متميز يطل على ثلاث وجهات، كما تم شراء مقر لمحامين بمحافظة طنطا بالقرب من محكمة طنطا وفى طريقنا إلى تجهيزه كما نسعى لشراء ناد للمحامين بشمال الشرقية وكفر الشيخ ففى الفترات السابقة كانت أصول النقابة تستنزف موارد النقابة ولا تعطى دخل للنقابة.

وأشار «مسعود» إلى أن أصول النقابة فى الوقت الحالى تدر أموالاً للنقابة العامة، فعلى سبيل المثال النادى النهرى بالمعادى وفر 2 مليون نتيجة الاستغناء عن قاعة عمال مصر والتى تم تخصيصها من أجل معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين وحالياً تلك الجلسات ودورات المعهد تعقد بالنادى النهرى.

وكشف «مسعود» عن اتجاه النقابة إلى زيادة المعاش خلال سنوات ليصل الحد الأقصى للمعاش من 3 آلاف جنية إلى 6 آلاف جنيه، كما سيتم عقد جمعية عمومية لزيادة الاشتراكات السنوية والدمغات حتى تتمكن النقابة من زيادة أموال صندوق المعاشات والرعاية الصحية.