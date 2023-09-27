30 مليار جنيه حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال 9 سنوات (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة بملف التعليم العالى والبحث العلمى، وذكر التقرير أن هذا القطاع حظى باهتمام ودعم مهم ومتابعة الرئيس السيسى خلال الـ 9 سنوات الماضية، مما أدى إلى تطوير كمى وكيفى فى منظومة التعليم الجامعى.

التعليم العالي

وأضاف التقرير، أن الاستراتيجية الوطنية إرتكزت للتعليم العالى على 3 محاور هى رؤية مصر 2030 والتحول لجامعات الجيل الرابع وربط التعليم العالى بخطة التنمية الشاملة للدولة، كما زادت ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه بدلا من 24.5 مليار جنيه عام 2014 ، ليصل إجمال الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 إلى 30 مليار جنيه.

الجامعات المصرية

وأكد التقرير أن الجامعات المصرية حققت تقدما بارزا فى التصنيفات العاملة وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023 وتوقيع 4 تحالفات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، فضلا عن ارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة وزيادة المستشفيات الجامعية إلى 32 مستشفى.