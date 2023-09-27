الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد في الجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024 في الجامعات.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024، يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023.

واستعدت الجامعات الحكومية والخاصة لبدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل، مع انتظام الدراسة.

وجهزت الجامعات خطة الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية بناء على تعليمات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022-2023، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول ل

لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وفتحت الجامعات باب تقديم الأوراق للطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول الجامعي المترشحين للكليات المختلفة من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني.

وتعلن الجامعات جداول الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

- بدء العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر 2023.

- نهاية الدراسة في الفصل الدراسى الأول 4 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير 2024.

- بدء إجازة منتصف العام الدراسي من العام الدراسي الجديد 27 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الجديد 10 فبراير 2024.

- انتهاء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الجديد 30 مايو 2024.

- امتحانات نهاية العام الدراسي الجديد خلال يونيو 2024.

