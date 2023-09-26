رؤساء الجامعات: تكريم الرئيس السيسي للأوائل حدث تاريخى ولقائه عيد

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم تاريخي بالنسبة للجامعات المصرية، موضحًا أنها أول نسخة لتكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف ما بعده شرف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يكتب في التاريخ شيئين أن دفعة 2023 أول دفعة يكرمها الرئيس السيسى، كما أن جامعة قناة السويس استضافت النسخة الأولى من التكريم والاحتفالية الكبيرة.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى متابع جيدًا لأحوال الوطن بصفة عامة والجامعات والتعليم بصفة خاصة، متابعًا: "كلامه معنا يوحي بكل تفاصيل الحياة الجامعية من وضع الأساتذة للطلاب للوضع الدراسى والمقررات والبرامج الدراسية وفرص العمل والوضع في السوق، واستهداف البرامج التي بها فرص عمل كثيرة ومتاحة".

لقاء الرئيس عيد

فيما أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعليم في مصر، وخاصة أن هناك طفرة كبيرة في هذا الملف، في إطار عمل متكامل.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الجامعات، تاريخي، موضحًا:" كان بمثابة لقاء الأب والقائد مع أبنائه ورؤساء الجامعات، وقدم نصائحه الغالية بينها أهمية التطور والاهتمام بسوق العمل، وضرورة جذب الطلاب الوافدين، وقال أنا منكم ولازم نعترف بالمشاكل ونعمل علي حلها".

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة العمل والجد والاجتهاد والتفكير خارج الصندوق ومراعاة النابغين، متابعًا :"اليوم كان بالنسبة لنا عيد، وخاصة لجامعات مصر كلها، فلأول مرة يتم تكريم أوائل الخريجين في الجامعات المصرية، وهذا الحدث عرس عظيم وتاريخي".



أهمية التكنولوجيا والابتكار

من جهته أشاد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية، قائلًا إن الحدث كان متكاملًا وتضمن لقاء سنوي مع رؤساء الجامعات، وكان هذا اللقاء مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأشار إلى ان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الاهتمام بالبرامج التخصصية وسوق العمل، وجودة الخريجين، والدخول في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأهمية الابتكار، وتشجيعه، معقبًا:"احتفالية يوم تفوق جامعات مصر حدث فريد ومتكامل".