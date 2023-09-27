تعليم الفيوم تنظم معرض ختام الأنشطة الصيفية لعام 2023

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - الشئون التنفيذية- معرض ختام الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2023م بالتعاون مع نقابة المعلمين بالفيوم.

شهد المعرض الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيل المديرية ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية ، و عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم ، و صفاء عبدالعزيز . خبير مادة المجال الصناعي بالوزارة ، و محمد أبوالحارث أمين عام نقابة المعلمين ، و محمد فتحي مدير التعليم الثانوي بالمديرية ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المديرية ، ومديري إدارات ديوان المديرية، والدكتور محمد صلاح مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية.

تم خلال حفل ختام المعرض تقديم عروض الأنشطة بقسم التربية الفنية والصحافة والإعلام التربوي ، والإقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والزراعي والموهوبين والتربية الاجتماعية والتربية الموسيقية، والوسائل التعليمية، والمكتبة

ويشمل المعرض على المشغولات اليدوية واللوحات الفنية والوسائل التعليمية المتعددة والمتنوعة في جميع المجالات، وجميع هذه الوسائل من خامات البيئة ، قام بإعدادها طلاب المدارس على مستوى محافظة الفيوم ، وتم عرضها بالمعرض.

أكدت الدكتورة أماني قرني على أهمية الأنشطة المدرسية ودورها الكبير في تنمية الإبداع والموهبة لدي الطلاب.

احتفالية فى النقابة

وعلى هامش المعرض ، تم إعداد احتفال بمقر نقابة المعلمين ، وتم عرض عدد الفقرات الفنية المتميزة والرائعة، ومنها فقرة غنائية فى حب رسول الله و بدأ الحفل بالسلام الوطني ، والقرآن الكريم للطالب محمد مصطفى عرفة بمدرسة زهراء الأندلس، وفقرة دينية للطالبة ملك حسين بمدرسة التجارة بنات بالفيوم، و فى حب رسول الله الطالبة روان أيمن بمدرسة زهراء الأندلس ، والطالب أحمد حمادة بمدرسة الرسالة الخاصة ، وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة لفريق مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، الطالبة نجوى عادل بمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والطالبة بسنت عادل بمدرسة الثانوية بنات ، والطالب عمار عشم بمدرسة الزراعة ، والطالبة لجين سيد بمدرسة التوفيق الإعدادية ، والطالبة جنى محمد بمدرسة الفنية بنات.

في نهاية المعرض ، قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر لفريق العمل بالشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية، ونقابة معلمى الفيوم ، وجميع الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض والمدارس والتوجيهات والأقسام المشاركة في المعرض، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وإخراج المعرض والاحتفالية بهذه الصورة المشرفه والتى تليق بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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