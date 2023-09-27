شرف له.. حسين لبيب : أحمد فتوح سيجدد عقده مع الزمالك قريبًا (فيديو)

أبدى حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك ثقته الكاملة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، قائلاً : "هيجدد مع نادي الزمالك لأنه يفتخر أنه بيلعب في نادي الزمالك في الأوضاع الراهنة.. فتوح هيمضي عشان نادي الزمالك .



وقال حسين لبيب خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON : شرف لأي لاعب الانتماء للقلعة البيضاء وده الي بتكلم فيه مع اللاعبين وسوف يقتنعون بذلك .

سبب الجلوس مع أوسوريو

وأضاف حسين لبيب : "جلوسي مع أوسوريو وبعض اللاعبين داخل الزمالك بسبب رغبة المتواجدين في مساعدة النادي، ولن أسمح برحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك حال تلقيه عرضا مغريا وسأقوم بتقديره ماديا بأكثر من طريقه غير الرحيل، وأحمد فتوح سيجدد للزمالك في يناير فهو من أبناء الزمالك وأي لاعب له شرف الانتماء للأبيض.