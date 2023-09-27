حمدي علاء يكشف تفاصيل إعارته من الزمالك لصفوف سموحة

كشف حمدى علاء لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى سموحة أن أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى أبلغهم بضرورة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدورى المصرى هذا الموسم.

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أوضح علاء خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن مباراة بلدية المحلة التى أقيمت بالأمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية وانتهت بفوز سموحة بهدفين نظيفين كانت صعبة عليهم خاصة أن المنافس يعتبر حديث عليهم.

وعبر علاء عن سعادته بحصد فريق سموحة أول ثلاثة نقاط فى بطولة دورى نايل مشيرا إلى أنهم استطاعو تعويض إخفاق الجولة الماضية أمام الجونة.

وكشف علاء إنه فور عودته من السعودية أثناء البطولة العربية أبلغته إدارة القلعة البيضاء بعدم حاجة الجهاز الفنى لخدماته.

واكد علاء إنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو بالخروج معارا إلى نادى سموحة.

وأشار حمدى علاء إلى أن طموحة العودة مجددا إلى القلعة البيضاء والتألق بقميص فارس ميت عقبة خاصة أن هذا الأمر تكرر كثيرا مع العديد من اللاعبين وعادوا ليظهروا قدراته داخل القلعة البيضاء وحصلوا على العديد من البطولات