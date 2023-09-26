سموحة يضيف الثاني في شباك بلدية المحلة من ركلة جزاء

استطاع سموحة مضاعفة التقدم على نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف سموحة من ركلة جزاء، ليسددها عمر محمود قلاوة في شباك المحلة، في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وبدأ بلدية المحلة الشوط الثاني ضاغطصا على دفاعات سموحة، لكنه لم يستطع الوصول للشباك، قبل أن يضاعف بقلاوة النتيجة.

ونجح سموحة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 من خلال أحمد خالد، بعدما نجح الأخير في التصويب ليضع الفريق السكندري في المقدمة خلال الشوط الأول.

وكان الشوط الول قد شهد تكافؤً من كلا الفريقين، حيث كانت الندية حاضرة خلال الـ 45 دقيقة، لكن سموحة كان له فرص خطيرة على مرمى بلدية المحلة.

وكان أحمد عبد الرؤف، المدير الفني لـ بلدية المحلة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

بينما جاء على مقاعد البدلاء:

أحمد حسين ومحمد رجب ومحمد أشرف وإسلام مرزوق وأحمد الجناوي وكريم أشرف ومحمد أمو وفافور أكيم وأنويل محمد وماهر إبراهيم ومؤمن علي ومعاذ أحمد.