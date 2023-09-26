سموحة يفوز على بلدية المحلة في الدوري

حقق سموحة الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

نجح النادي السكندري في التقدم في النتيجة عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح الأخير في تصويب الكرة ليضع الفريق السكندري في المقدمة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الموج الأزرق بنتيجة 1/0، بينما أضاف عمر محمود قلاوة النتيجة لـ سموحة، بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من المواجهة.

وكانت المباراة قد شهدت تفوقًا كبيرًا لسموحة، حيث أعتمد سموحة بقيادة المدرب أحمد سامي، على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها في تحقيق الفوز بهدفين، بينما لجأ أحمد عبد الرؤف، المدير الفني لـ بلدية المحلة من الاعتماد على الاستحواذ.

وكان أحمد سامي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي لـ سموحة:

حراسة المرمي: عمر شعبان

الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبدالرحمن بودي، عبدالرحيم عموري.

الوسط: محمد جابر، محمد حجازي، محمود غالي.

الهجوم: يوسف بيبو، أسامة خليل، عبده يحيى.

بينما بدأ أحمد عبد الرؤف المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.