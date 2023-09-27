سر علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوي .. ناقد فني يكشف (فيديو)

كشف المؤرخ والناقد الفني محمد شوقي عن أسرار في حياة الفنانة تحية كاريوكا ، مشيرا إلى أنها كانت تفضل شادية وفاتن حمامة التي كانت بينها وبين كاريوكا صداقة قوية جدا.

وأضاف شوقي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج “مصر جديده” الذي يعرض على “إي تي سي” أن الخلاف بين كاريوكا وهند رستم بسبب فيلم توحه حيث فوجئت كاريوكا بأن شخصيتها التي كانت مشهوره بها في أفلامها تنافسها فيها هند رستم ولكن سرعان ماذاب هذا الخلاف.

العلاقة بين الشيخ الشعراوي وتحية كاريوكا



وكشف شوقي العلاقة الجميلة بين الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتحية كاريوكا التي بدأت في الحج بدعابة من الشيخ شعراوي وتحولت إلى استشارات وتوجيهها لأعمال الخير حتى قال لها الشيخ الشعراوي بدأت أغير منك ياتحية بسبب كثرة أعمال الخير، وحثها على كفالة طفلة يتيمة وقال لها الشعراوي هي مفتاح لك في الجنة .