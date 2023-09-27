لقاء ثنائي بين وفدي الهيئات النووية والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الثاني بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، عقد بمشاركة الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتورحامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيا مع وفد الإتحاد الأوروبي حيث استعرض مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

هذا وقد بارك وفد الإتحاد الأوروبي انضمام مصر الي اتفاقية الأمان النووي وأشاد بحجم الإنجاز،

وقد دعا الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الاتحاد الأوروبي لعمل ورشة عمل حول اختبار الإجهاد Stress Test في مصر لاكتساب المعلومات حول هذا الموضوع،

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهيئة المالك والمشغل لمشروع محطة الضبعة النووية على تبني المفاعلات المصرية اعلي التكنولوجيات العالمية وارقي وسائل الأمان النووي وكافة الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما، وهو ما أكد وفد الاتحاد الأوروبي على أهميته.

وفى سياق آخر سيراس الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد مصر غدا في اجتماع مع الوفد المجري الذى سيترأسه من الجانب المجرى أندريا بياتريكس كادار - رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية، وذلك لتباحث حول اخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2

جدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الإتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة روسأتوم.