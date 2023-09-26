وكيل بايك في مصر يؤكد: مستمرون مع العلامة الصينية.. ولدينا خطط توسعية

ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن اعتزام شركة صناعة السيارات الصينية بايك، البحث عن وكيل محلي جديد للعلامة، بدلاً من مجموعة بودي جروب الوكيل الحالي للعلامة في مصر.

بوابة الوفد الإلكترونية تواصلت مع أسامة بودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بودي جروب، الوكيل الحصري لعلامة بايك في مصر للوقوف على حقيقة سحب الوكالة من المجموعة، وإسنادها لوكيل جديد.

أسامة بودي

6 صالات عرض و16 مركز خدمة

"لدينا 6 صالات عرض و16 مركز خدمة وكميات كبيرة من قطع الغيار ".. هذا ما أكده أسامة بودي عن حجم استثمارات "بودي جروب" في علامة “بايك” منذ انتقال وكالتها إليه، مشدداً على استمراره وكيلا حصريا للعلامة في السوق المصري.



وأضاف: "الأخبار المتداولة عن تفاوض الجانب الصيني مع وكيل آخر هي أمور اعتدنا سماعها كل فترة ومع جميع الوكالات الصينية في مصر، حيث يعتبر الصينين هذا الأمر هو في إطار البيزنس والبحث عن تطوير وزيادة حجم المبيعات”.

خطط توسعية



وقال : “عقدنا مستمر مع بايك، ولدينا خطط توسعية خلال الفترة المقبلة والتي سوف تشهد تقديم موديلات جديدة من العلامة بالإضافة إلى إستمرارنا في تقديم العروض الحصرية والخصومات على خدمات ما بعد البيع".



وعن الخطط التوسعية قال أسامة بودي: "لدينا صالة عرض جديدة بطريق الواحات داخل مول بيرلا بلازا على مساحة 700 متر، ويوجد بها مساحة خارجية لعرض السيارات تبلغ 1000 متر، وسنقوم بافتتاحها قريبا لتنضم بذلك إلى قائمة المعارض الخاصة بالعلامة بايك في مصر .



وكشف أسامة بودي، عن طرح مجموعة طرازات جديدة مثل سيارات X55 و X3 بناقل حركة CVT لأداء فريد و مطور للسيارة، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن علامة بايك الصينية قد انتقلت تحت راية وكيلها مجموعة بودي جروب، منذ عام 2021، وقدمت منذ استحواذها على الوكالة ثلاث طرازات رياضية متعددة الاستخدامات suv وهي بايك x3 و x5 و x7 وقد حققت تلك الطرازات الـ suv مبيعات كبيرة خاصة السيارة x3 و كذلك BAIC X7 السيارة الاذكي في فئتها على الإطلاق والتي تم تقديمهم بسعر خاص منافس مقارنة بالمنافسين.