الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قصف متواصل.. الاحتلال يصعد ضد قطاع غزة (فيديو)

يصعد الاحتلال ضد
يصعد الاحتلال ضد غزة بشكل مستمر.. أرشيفية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن اليوم حمل أخبارًا تتعلق باستهداف 3 مراصد فلسطينية من قبل طائرات الاستطلاع، وكانت خالية نتيجة إعلان الفصائل الفلسطينية حالة التأهب وضرورة إخلاء المراصد على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأضافت، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الاستهداف يحمل رسالة متكررة خلال الأيام الأخيرة وهي ضرورة سيطرة الفصائل الفلسطينية، وتحديدا حركة حماس على الأمن في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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طيران الاحتلال يقصف موقع لحماس في قطاع غزة

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اشتعال الحدود

ونوهت إلى أن الفعاليات التي يقوم بها فلسطينيون مستمرة لعدد من الأيام، حيث يذهب عدد من الشبان المحتجين إلى المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة تجاه السياج الفاصل، وهناك محاولات لقطع السياج.

وأكدت، أن جنود الاحتلال منتشرون على طول الحدود في حالة تأهب، كما أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن 3 إصابات بالرصاص الحي بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق نتيجة إلقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.

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