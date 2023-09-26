الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طيران الاحتلال يقصف موقع لحماس في قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع لحماس في قطاع غزة، وذلك وفقا لما نشرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالسعي لجر منطقة الشرق الأوسط إلى العنف، بعد وقت قصير من مصرع فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

استشهد شابان، فجر يوم الأحد، عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

كما اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين طريقهم إلى مجمع المسجد الأقصى المشتعل في القدس الشرقية المحتلة للاحتفال بيوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي.

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