الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد| طريقة إقتصادية لتحضير الفستقية في المنزل

فستقية
فستقية

الفستقية من حلويات المولد التي يعشقها الجميع ولكنها تعرف بأسعارها المرتفعة ولذلك نقدم لك طريقة موفرة لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.
 

فستقية

طريقة عمل الفستقية

المقادير :

½ 2 كوب فستق مقشر ونحمصه

كوب ونص من السكر

½ كوب من الماء

مقدار عصير ليمونة

ملعقة صغيرة من ماء الورد حسب الرغبة

 

الطريقة:

يوضع الماء والسكر في وعاء على النار ويضاف إليه ماء الورد وعصير الليمون

نترك المزيج على النار حتى يتحول لونه الى اللون الذهبي

يضاف السيرب أو الشربات على الفستق بحيث يكون يكفي لتغطية الفستق ويتماسك جيدا ونقلبه

نفرد الخيط في صينية مسطحة وندهنها بالزيت أولا ونفرده حتى يكون السطح متساوي جيدا

نتركه حتى يتماسك قليلاً ثم يقطع الى شرائح طولية ويجب أن لا يترك كثيرا حتى تستطيعين تقطيع الفستقية .

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