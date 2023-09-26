نيجيريا.. الجيش يحرر 10 رهائن آخرين في ولاية زامفارا

حرر الجيش عشرة رهائن جدد، من بين ثلاثين شخصا اختطفوا خلال هجوم على جامعة في شمال غرب نيجيريا، حسبما صرح مسؤوليين في نيجيريا.

وفي فجر الجمعة، اقتحم عشرات المسلحين جامعة في ولاية زامفارا ومساكن طلابية، واختطفوا نحو ثلاثين شخصا، بينهم 24 طالبة على الأقل.

انتشر الجيش بعد الغارة وطارد المهاجمين، وتمكن من تحرير ست طالبات، بينما تمكن عامل لحام من الفرار أثناء القتال.

وتمكنت القوات النيجيرية الاثنين من خلال معلومات استخباراتية من تحديد مكان قطاع الطرق والرهائن في الغابة الذين كانوا متوجهين إلى قرية، بحسب مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن عملية للجيش أنقذت "عشرة مختطفين بينهم سبع طالبات".

وأضاف أن "الإرهابيين أجبروا على التخلي عن بعض الرهائن بسبب تبادل إطلاق النار"، مضيفا أن العملية لا تزال مستمرة لإنقاذ بقية الرهائن.

«تم إنقاذ سبعة طلاب وثلاثة عمال لحام من قبل الجيش هذا الصباح بعد تبادل لإطلاق النار مع قطاع الطرق في الغابة»، أكد موظف جامعي لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته. وأضاف "مع إنقاذ الأشخاص الستة يوم الجمعة، فإن عدد الرهائن الذين تم العثور عليهم الآن يبلغ 16 رهينة".

وهذه أول عملية اختطاف جماعي للطالبات منذ وصول الرئيس بولا أحمد تينوبو إلى السلطة على وعد بمعالجة المشاكل الأمنية الخطيرة في البلاد.

ولاية زامفارا هي واحدة من ولايات نيجيريا التي يتفشى فيها قطاع الطرق الذين يقتحمون القرى ويقتلون ويختطفون السكان ويحرقون المنازل بعد نهبها.

وقد أقامت هذه العصابات معسكرات في الغابة الشاسعة التي تمتد بين ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر.

في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، استهدفت هذه العصابات على وجه التحديد المدارس والمدارس الداخلية والجامعات في هذه المناطق الريفية ونفذت عمليات اختطاف جماعية للحصول على فدية، مما ساهم إلى حد كبير في تفاقم التسرب من المدارس، وخاصة الفتيات، في هذه المناطق الفقيرة للغاية.



