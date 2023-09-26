شراكة بين ألاميدا وسيمنز لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر

أعلنت كل من مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، وشركة «سيمنز هيلثنيرز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات الطبية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة لمدة 7 سنوات حيث ستقوم بموجبها «سيمنز هيلثنيرز»، بدعم المجموعة من خلال تركيب واستبدال وصيانة معدات وأجهزة المنظومة التكنولوجية في مختلف المرافق الطبية التابعة للمجموعة، سعيًا لضمان تزويد المرضى بباقة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية التي تضاهي المعايير العالمية ودعمها بأحدث النظم التكنولوجية الطبية. يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي عقب توقيع مذكرة تفاهم ناجحة بين الشركتين خلال شهر أكتوبر 2021، في المقر الرئيسي لشركة «سيمنز»، مما يؤكد على حرص الشركتين على تقديم أفضل النتائج الطبية والتجارب العلاجية فائقة الجودة للمرضى.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد مجموعة «ألاميدا» من أحدث الحلول التكنولوجية لشركة «سيمنز»، وهي منصة «Teamplay» الإلكترونية لتحليل البيانات، وذلك لتعزيز الكفاءة العلاجية السريرية وتحسين أداء الأجهزة. وبالتوازي مع ذلك، سيتم إطلاق برنامج تدريبي متخصّص للارتقاء بمهارات وخبرات الفريق الطبي التابع للمجموعة في مختلف المجالات التقنية الطبية. من ناحية أخرى، ستشهد مستشفى السلام الدولي بالمعادي، التابعة لمجموعة «ألاميدا»، بداية التطبيق الفعلي لهذه الشراكة الاستراتيجية حيث سيتم تطويرها لتكون مقرا مرجعيا لشركة «سيمنز هيلثنيرز» في أفريقيا، لتقديم أحدث التقنيات الطبية والتميز التعليمي، كما ستكون بمثابة نموذجًا يُحتذى به في تبني معايير الجودة الفائقة في منظومة خدمات الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا.

يُذكر أن مراسم توقيع الاتفاقية قد أجريت في مقر شركة «سيمنز» في مدينة إرلانجن في ألمانيا، بحضور كل من الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، والسيد نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس عمرو قنديل، العضو المنتدب لشركة «سيمنز» في مصر، والسيد بيرند أونيسورج، رئيس عمليات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد أولي بير مالو، العضو المنتدب للشركة.

قال الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن هذه الاتفاقية تبرز مدى التزام المجموعة بتزويد المرضى في مصر بأحدث خدمات الرعاية الصحية، من خلال منظومة تكنولوجية طبية فائقة الجودة وعلى أعلى مستويات التطور. كما ستدعم الاتفاقية المجموعة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات رضاء المرضى. وأشار خاطر إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز المكانة الريادية للمجموعة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشدّدًا على التزام المجموعة بإحداث نقلة نوعية ابتكارية في قطاع الرعاية الصحية المصري. أعرب المهندس عمرو قنديل، العضو المنتدب لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر عن اعتزازه بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة «سيمينز» والرؤية الاستراتيجية لمجموعة «ألاميدا»، لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وإنشاء نموذج طبي متميز بجودته الفائقة.

وأضاف قنديل، أن مجموعة «ألاميدا» تعد منارة للابتكار في القطاع الطبي، وبفضل خبرة «سيمينز» في تنفيذ مشروعات متطورة وواسعة في جميع أنحاء العالم، ستتمكن الشركة من تحسين وتعزيز الرعاية الصحية في مصر وإحداث تأثير إيجابي بحياة المرضى خلال فترة قصيرة عبر استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبرامج التعليم المتطورة. كما ستقوم الشركة بمقتضى هذه الشراكة الناجحة بتحسين وتعزيز وتوسيع نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإحداث نقلة نوعية دائمة في حياة المرضى". وأكد قنديل على أن تضافر الجهود بين الشركتين سيؤدي إلى إحداث تحول نوعي في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر، من خلال وضع معايير فائقة الجودة للابتكار والتميّز.