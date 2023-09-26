دورة لكرة القدم خماسي طلائع بمركز شباب القصر بنجع حمادي

نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، دورة كرة قدم خماسي طلائع بمقر مركز شباب القصر، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئه العمرية طلائع.

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات المختلفة.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثق، مضيفه انها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار.

كما نظمت إدارة شباب ابوتشت، التصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية ل ٥٠ م و ١٠٠ م و ٢٠٠ م علي مدار ثلاث ايام والمقامة في مركز شباب النجمة والحمران بمشاركة هئيات الادارة وذلك ضمن خطة النشاط الرياضي بالادارة.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة. واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الطلائع وخلق جيل قوي.

وقال احمد عيسي وكيل الإدارة رئيس قسم النشاط الرياضي بالإدارة، علي تفعيل الأنشطة الرياضية لمختلف الأعمار وتم تقسيم مراكز الشباب الي مجموعتين وتم عمل الجدول الخاص بالمسابقة.

واوضح احمد عيسي على، إلى انه تمت المسابقة في جو رياضي تنافسي اتسم بالروح الرياضية بين المشاركين، وفي نهاية المسابقة فاز مركز شباب النجمة والحمران بالمركز الأول والثاني ل٥٠ م، وفاز بالمركز الأول ل١٠٠م مركز شباب المحارزة، ومركز ثاني مركز شباب النجمة والحمران، وفاز المركز الأول ل٢٠٠م مركز شباب النجمة والحمران، وبالمركز الثاني أيضا في نفس المسافة، وتم توزيع تيشرتات رياضية علي الفائزين في المسابقة.

جاء ذلك بحضور سيد دردير قليعي رئيس مجلس الإدارة و غاده ابو الوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران والاخوة الزملاء من المراكز المشاركة في المسابقة.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام الادارة .