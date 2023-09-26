"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تمنح وزيرة الهجرة درع المؤسسة

منحت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة سها جندي درع المؤسسة، وذلك ذلك على هامش افتتاح المؤسسة ١١ عيادة متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وغيرهم.

وقالت وزيرة الهجرة إن المؤسسة واحدة من أكبر المؤسسات ذات المسئولية المجتمعية التي تقدم كل أشكال الدعم من أجل حياة كريمة والتواجد في بيئة ملائمة.

وأشارت جندي إلى أن الوزارة تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة خاصة وأنها تحظي بثقة كبيرة لدى المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن هذه العيادات المتنقلة نصفهم تقريبا من دعم المصريين المقيمين في استراليا وهي تأكيد على العطاء للدولة الذي قدمت له الكثير من قبل وحتى الآن.

ولفتت إلى أن ما يقدم هو دليل على ثقة ومحبة في مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على العطاء بحب وقلب لتقديم الخدمة المجتمعية التي هي هدف من أهداف الدولة من أجل تنمية مستدامة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعد بشراكة المؤسسة في عدد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة مراكب النجاة للتواجد في ١٤ محافظة أكثر عرضة للهجرة غير شرعية وتوفير الفرص البديلة من أحل غد أفضل في هذه المناطق.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الوزارات المصرية خاصة وزارتي الصحة والتضامن في دعم هذه المبادرات لدعم مبادرات مؤسسة راعي مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جميع المحافظات.

وتشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.