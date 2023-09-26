أحمد موسى يستنكر التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملات التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية بدأت مبكرا ، مشيرا إلى أن هناك شائعات وحملات ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جدولا توضيحيا بمواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن على المواطنين مواجهة هذه الشائعات بكل قوة.

الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية ٢٠ يوما

وتابع أحمد موسى، أن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية ٢٠ يوما وتم تنفيذه في الانتخابات الرئاسية الماضية ٢٠١٤، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عملت إجراءات حاليا مثل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن أعداء الوطن يشككون في إجراءات الدولة خلال الانتخابات الرئاسية.