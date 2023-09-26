الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يستنكر التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حملات التشكيك في إجراءات الانتخابات الرئاسية بدأت مبكرا ، مشيرا إلى أن هناك شائعات وحملات ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

الوطنية للانتخابات تبدأ الدورات التدريبية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جدولا توضيحيا بمواعيد إجراءات الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن على المواطنين مواجهة هذه الشائعات بكل قوة.

الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية ٢٠ يوما

وتابع  أحمد موسى، أن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية ٢٠ يوما وتم تنفيذه في الانتخابات الرئاسية الماضية ٢٠١٤، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية عملت إجراءات حاليا مثل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأشار أحمد موسى، إلى أن أعداء الوطن يشككون في إجراءات الدولة خلال الانتخابات الرئاسية.

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم

عمرو فهمي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة
الجريدة الورقية