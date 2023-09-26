وزير الرياضة: الدولة ضخت 22 مليار جنيه لتطوير مراكز الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 22 مليار جنيه.

وأضاف صبحي، خلال جلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، أن تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب شمل إنشاء وتطوير 4295 ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية، وتطوير 6 استادات، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير أندية متحدة الإعاقة.

وتابع صبحي أن الدولة المصرية تعاونت مع القطاع الخاص لإنشاء 191 حمام سباحة جديدة، كما جار إنشاء 1039 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه.

وأوضح صبحي أن الوزارة تعاونت مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لتطبيق منهجية التكامل والشراكة وإتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين.