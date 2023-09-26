إلهام شاهين تثمن دور الجاليات المصرية في دعم العيادات الطبية المتنقلة

قالت الفنانة إلهام إنها تعتبر نفسها واحدة من أفراد وفريق عمل مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خاصة وأنها حريصة كل الحرص على المشاركة في تلك الجهود التي لمست فيها حبهم للخير من خلال توفير القوافل والعيادات الطبية المتنقلة.

وثمنت الفنانة إلهام شاهين دور الجاليات المصريين في مساهمتهم "بسخاء" إلى جانب جهود الدولة لرسم البسمة على وجوه الجميع، خاصة أن مؤسسة راعي مصر للتنمية تهتم بالبناء والتعليم وتحرص على دعم الصحة.

جاء ذلك على هامش افتتاح عيادات مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وغيرهم.

تشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.