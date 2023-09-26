وزيرة الهجرة للوفد: مشاركة المصريين في الخارج في جهود مؤسسة راعي مصر شهادة ثقة

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، عن سعادتها بما تقدمه مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جهود تنموية لدعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية بجهود المساهمين والمشاركين من المصريين في الداخل والخارج.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج ردًا على سؤال جريدة الوفد حول ما تقدمه المؤسسة ووجودها في أستراليا وأمريكا، إن المؤسسة تتميز في حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية بتعاون الجميع ودعم يصل من المصريين المقيمين في الخارج.

وأشارت جندي إلى أن هذا الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسة يعكس الدور الذي يقوم به المتبرعون من خلال المؤسسة وحرصهم على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، وهو بمثابة شهادة ثقة في هذه المؤسسة التي يحرص هؤلاء على أن يكونوا معها يدًا بيد من أجل غدٍ أفضل.

جاء ذلك على هامش افتتاح عيادات مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وغيرهم.

تشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.