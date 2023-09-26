وزيرة الهجرة تفتتح عيادات "راعي مصر" عضو التحالف الوطني المتنقلة

افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، عيادات مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والإعلام من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي وغيرهم.

وشاهدت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج فيلمًا تسجيليًا عن أهداف مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على هامش إطلاق المؤسسة ل 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرًا.

تشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.