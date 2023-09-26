الفيحاء يطيح بالرياض ويخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الملك

نجح فريق نادي الفيحاء في تحقيق الانتصار على نظيره الرياض بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء عاشر المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك:

تمكن نادي الفيحاء من الإطاحة بنظيره الرياض من كأس الملك خاصة وأن الفريقين يشاركان في بطولة دوري المحترفين، ليخطف الفيحاوي بطاقة التأهل العاشرة لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

افتتح التسجيل اللاعب إبراهيم ندونج لنادي الرياض في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ليعود اللاعب مالك عبدالمنعم من تسجيل هدفين لنادي الفيحاء في الدقيقة 19 والدقيقة 48 من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ليكون بذلك نادي الفيحاء قد ضمن التأهل لدور الـ 16 رفقة أندية الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والهلال والنجمة والنصر وضمك والأهلي الذي كان تاسع المتأهلين قبل قليل.

شهدت مباراة الفيحاء ضد الرياض ما يقارب الربع ساعة وقت بدل ضائع، في المواجهة التي شهدت 5 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين.