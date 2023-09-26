الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة مولد النبي|طريقة عمل اللديدة بجوز الهند في أقل من نصف ساعة

اللديده
اللديده

اللديدة من الحلويات التي يحبها البعض ويتم تحضيرها احتفالًا بالمولد النبوي وتتميز بسهولة تحضيرها فلا تستغرق أكثر من  نصف ساعة، وهي عبارة عن جوز هند محمص يضاف عليه شربات قوامه سميك بحيث تتماسك المكونات ويُزين بالزبيب ويقدم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

 

اللديده

طريقة عمل اللديدة بجوز الهند:

المقادير:

2 ¼ كأس جوز هند

زبيب للتزيين (اختياري)

لتحضر الشربات

1 ¼ كأس سكر

½ كأس ماء

رشة ملح الليمون

 

خطوات التحضير:

نضع السكر والماء في وعاء على نار عالية ونحرك ونترك المزيج حتى يغلي.


بعد الغليان نضيف ملح الليمون ونترك المزيج يغلي لحوالي 10 دقائق ونطفئ النار عندما يصبح المزيج يلتصق بين الأصابع.

نحمص جوز الهند قليلاً على النار في مقلاة غير لاصقة ثم نطفئ النار ونضع فوقه القطر ونحرك جيدًا حتى يمتص جوز الهند كمية القطر.

نضع ورق زبدة في صينية وندهنه بالزيت ثم نضع المزيج ونمده ونسوّي سطحه ونزينه بالزبيب.

نترك المزيج يبرد قليلاً ثم نقطعه ونقدمه.

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