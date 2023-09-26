أنشيلوتي عن تعاقد ريال مدريد مع تشابي ألونسو:"يمتلك القدرات لخلافتي"

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، على الأنباء التي ترددت حول اتمام إدارة الفريق اتفاقها مع تشابي ألونسو، مدرب بارير ليفركوزن، خلال الموسم الجديد.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد كشفت عن أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد اتفق مع تشابي ألونسو على قيادة الفريق خلال الموسم الجديد، بعد النتائج السيئة التي يحققها الفريق تحت قيادة الإيطالي أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لاس بالماس بالدوري الفرنسي، فقال: "تشابي لعب معي، فهو يمتلك معرفة رائعة بكرة القدم، يؤدي بشكل مميز مع باير ليفركوززن، كما أنه يمتلك القدرة على خلافتي وأن يصبح مدربًا لـ ريال مدريد يومًا ما، مثل راؤول وأربيلوا أتمنى لهم ذلك في المستقبل".

بينما تحدث عن تجديد تعاقده، فقال الإيطالي:"ليست قضية هامة حاليًا، الكليعلم أنني أمر بحالة من السعادة في الريال، لكنني لم أتحدث مع النادي وهم كذلك لم يفعلوا ذلك معي"

بينما تطرق للحديث عن الثنائي توني كروس ومودريتش بإنه لا يستطيع إبقاؤهم على دكة البدلاء، فقال: "ليس صحيحًا أنني لا أجرؤ على جلوسهما بمقاعد البدلاء، وليس ضروريًا أن أرد على ذلك، سأترك الجميع يفكر كما يريد، لوكا وكروس يمكنهما اللعب في أي وقت ومع أي نظام، لما يمتلكه كل لاعب من خبرة وجودة".