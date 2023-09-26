أمين بالإفتاء: "الصحابة احتفلوا بمولد النبي" (فيديو)
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن السنة النبوية والسيرة مليئة باحتفال الصحابة بمولد سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك في كل وقت كان يحتفلون بسيدنا النبي، مستشهدًا بحديث شريف عن أنس، عن أم سليم، أن النبي ﷺ كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَقِيلُ عِندَ أُمِّ سُلَيمٍ، وكان مِن أكثَرِ الناسِ عَرَقًا، فاتَّخَذَتْ له نِطْعًا، فكان يَقِيلُ عليه، وخَطَّتْ بيْن رِجلَيهِ خَطًّا، فكانت تُنَشِّفُ العَرَقَ فتأخُذُه، فقال: ما هذا يا أُمَّ سُلَيمٍ؟ فقالت: عَرَقُك يا رسولَ اللهِ، أجْعَلُه في طِيبي، فدَعا لها بدُعاءٍ حسَنٍ.
احتفال في كل لحظة:
قال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" اليوم الثلاثاء: "سيدنا خالد بن الوليد، كان معه 3 شعرات من سيدنا النبي، وكانوا معه في الحرب، في عمامته فسقطت، فعرض حياته للخطر من أجل الحصول على هذه العمامة الغالية"، مشيرًا إلى أن الصحابة كان يحتفلون بسيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، في كل وقت ولحظة.
استكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لازم نعلم أولادنا في هذا اليوم سيرة سيدنا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونحتفل ونعلمهم حب سيدنا النبي".
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