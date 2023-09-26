موعد إياب مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دور الـ 32 بأبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل ، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا خلال مباراة الذهاب ، الجمعة الماضي على ستاد القاهرة بثلاثية من دون رد عبر حسين الشحات الذي سجل هدفين وأحمد عبد القادر.





وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته الغامرة بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد، الأمر الذي يمنح الفريق الأحمر ارتايحية في لقاء الذهاب.

وقال كولر إن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة والعمل بشكل جاد على ذلك.‏

مران الأهلي الأخير ..

على صعيد متصل ، حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على إقامة مباراة ودية بالأم سعلى ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريقعلى هامش التدريبات ، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وبدأ لاعب الوسط عمرو السولية الجري حول الملعب قبل ودية اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.