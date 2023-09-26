كل ما تريد معرفته عن مشاركة يد الأهلي في بطولة أفريقيا

وصلت مساء اليوم الثلاثاء ، بعثة كرة اليد بالنادي الأهلي “للرجال والسيدات” إلى الكونغو برازفيل ، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.



وجاءت قائمة الأهلي للرجال على النحو التالي :

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

ويشارك فريق رجال يد الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية "جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

بعثة سيدات الأهلي ..

بينما تضم بعثة سيدات اليد المشاركة في البطولة كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي

ويترأس بعثة الأحمر خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء ، وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى7 أكتوبر القادم.