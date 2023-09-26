الإفتاء تفجر مفاجأة عن سبب تحريم لحم الحمير.. فيديو

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول سبب تحريم الله، سبحانه وتعالى، تناول لحم الحمير، وحلل أكل الخيل؟.



وقال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس" اليوم الثلاثاء، إن الخيل به خلافًا بين الفقهاء، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكل لحم الخيل، لكن هناك اتفاقًا من العلماء على تحريم أكل لحم الحمير لبعض الأسباب؛ إذ إن بها بعض الصفات يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، منها ضعف الفهم والغباء.

شيخ في المجازر:



وتابع: "نحن نأخذ الدين من أفعال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أكل الحمار الوحشي لأنه يأكل الحشائش، لكنه لم يأكل من الحمار الأهلي، لكن العلة الأساسية إن سيدنا النبي أكل حصانًا في عصره، وكان من آلات الحرب والآن له استخدامات مهمة للغاية، وهذا لا يعني جواز ذبح الخيول".



واستكمل: "وزارتي الصحة والزراعة تقوم بإشراف كبير على عمليات الذبح والنوعيات، وكذلك يحضر شيخ ليتابع عملية الذبح في المجازر".