أزمة محمود سعد مع لحم الحمير والعلامات السبع لاكتشاف الطعم والمذاق

حظي الإعلامي محمود سعد على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اكتشافه لأكله لحم الحمير لمدة 20 عامًا، والأمر الذي تسبب في موجة من الغضب لدي مستخدمو السوشيال ميديا.

محمود سعد يكشف لجماهيره أكله للحم الحمير

كشف محمود سعد بأنه وقع ضحية لجزار فاسد كان يبيع لوالدته لحم الحمير طوال الـ 20 عامًا الماضية، وقال في فيديو له عبر حسابه الشخصي في فيس بوك: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وبعدين أمي نزلت في مرة لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير".

وأضاف محمود سعد :"أنا مين عشان أقول كلوا لحمة حمير، لا تحملوني مالا احتمل، لأن أنا راجل كبير، وممكن أزعل الأكل سر من أسرار البيوت مينفعش نتكلم فيه".

محمود سعد

وتابع محمود سعد: أيام ما قالوا رجلين الفراخ قلت يا جماعة ميصحش، سيبوا الناس في حالها، كل واحد قدرى بظروفه، دي أسرار عائلية خاصة جدًا، أنا أمي الله يرحمها لو عرفت أني قلت كده ولاد كوثر بياكلوا لحم حمير مكنتش هتدخلني البيت.. الله يرحمها، الشعب المصري بيعرف يتصرف، محدش يقوله كُل إيه ومتاكلش إيه، إحنا أمي كانت بتعملنا سد الحنك، واللي قال بدعو لأكل الحمير أرجوك تأنى".

لحم الحمير

كيف تفرق بين لحم الحمير واللحم العادي

تسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن معرفة الفرق بين لحم الحمير واللحوم الآخرة، وحدد الأطباء 7 علامات للتفرقة بين اللحم الحمير واللحم العادي وهي كالأتي:

1- لون لحم الحمير بني داكن يميل للزرقة والأسود.

2- شكل الدهن هلاميًا جيلاتينيًا بلون أصفر نحاسي.

3- يتكون القفص الصدري للحمير من 18 زوجًا من الأضلاع، بعكس الأبقار والجاموس المكونة من 13 زوجًا فقط.

4- ضلع الحمير تكون نحيفة للغاية وليست سميكة كما هو الحال في الأبقار والجاموس.

5- ألياف اللحم (الخطوط البيضاء المتواجدة داخل اللحم وتأخد أشكالًا طولية ومقسمة) قوية.

6- كاهلها (فيما يخص الكوارع) عصوي ورفيع، بخلاف الأبقار والجاموس التي يكون كاحلها سميكًا.

7- تسخين نصل السكين ووضعها في اللحم، لو صدر عنها رائحة شبيهة ببيئة اسطبلات الخيل والحمير يكون مصدرها الحمير.