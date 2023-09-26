مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة بالمولد النبوي الشريف

يهنِّئ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الاكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأمَّتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا وفارقًا في تاريخ الإنسانية، فقد جاء صلى الله عليه وسلم رحمةً ونورًا للعالمين؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فنشر قِيمَ السلام والعدل والتسامح والتعايش الإنساني بين بني البشر، قال تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107].

مدرسة النبوَّة المحمديَّة خريطة النجاة للعرب وللمسلمين والعالم.



دعا مجلس حكماء المسلمين الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم، وإحياء سنَّته، وتدارس سيرته، والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتنا كلها، مؤكدًا أن المعارف والتعاليم الإلهيَّة والخُلُقيَّة والتشريعيَّة التي تزخر بها مدرسة النبوَّة المحمديَّة هي خريطة النجاة للعرب وللمسلمين والعالم.



كما دعا مجلس حكماء المسلمين الغرب إلى القراءة المنصفة لسيرة نبي الرحمة والسراج المنير، والتخلِّي عن كافة مظاهر العنصرية والكراهية والتمييز، والتَّوقف عن الإساءة للرموز والمقدَّسات والكتب الدينيَّة، فقد جاء صلى الله عليه وسلم رحمة من الله للعالمين.



أعربُ الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة واستيائه البالغ تجاه جرائم تمزيق نسخٍ من المصحف الشريف أمام ‏عددٍ من السفارات ‏في لاهاي بهولندا، في سلسلةٍ متواصلةٍ من الجرائم المرتكبة بحقِّ الإسلام ومقدساته.



مشددًا على أنَّ ارتكاب هذه الجرائم ومجيئها هذه الأيام بالتزامن مع مناسبة ذكرى مولد نبي الإسلام والسلام ‏والرحمة والإنسانية ﷺ لهو دليلٌ على تعمد زيادة وتيرة الإسلاموفوبيا ورفع العداء للإسلام والمسلمين.

أكد الأزهر أنَّ تكرار هذه الجرائم يبرهن على أن بعض حكومات الغرب غير عازمة ‏وغير جادة في ‏ترسيخ قيم السلام العالمي والتعايش السلمي التي بذلنا ‏جهودًا طيبة وبنيَّةٍ حسنةٍ صادقة في سبيل نشرها وترسيخها، وتبيِّن أن تلك الحكومات تكتب بإحدى يديها دعوات الحوار والاندماج وتُشعل باليد ‏الأخرى ‏نيران الكراهية والبغضاء بين الشعوب، وتعطي الضوء الأخضر للجرائم التي تَئِد كل محاولات الحوار والعيش المشترك بين الشعوب وتفتح المجال بشكل ‏أكثر لزيادة الجرائم والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.

‏دعا الأزهر كل حكومات الغرب وشعوبه والعالم أجمع إلى دراسة الإسلام دراسة متعمقة، وفهمه فَهمًا يليق بالتقدُّم والتحضر الذي تدَّعيه هذه الدول، والتمعن في سيرة ‏نبي الرحمة والإنسانية ﷺ، *مشددًا على ‏أن هؤلاء المتطرفين الذي يُقدِمون على مثل هذه الجرائم لو علموا ما ‏في هذا الكتاب المقدس -كتاب الله- من تعاليم وقيم تحفظُ حريَّة ‏الآخر وتضمن حقوقه لخجلوا كثيرًا قبل أن يُقدِموا على جريمة تمزيق الكتب المقدسة أو المساس بها

