"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تطلق 11 عيادة طبية متنقلة بعد قليل

طلق مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد قليل، خلال 11عياد طبية متنقلة جديدة لخدمة قرى مصر الأكثر فقرا.

وتشمل العيادات تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثراحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية .

وكانت المؤسسة قد أطلقت خلال الأيام الماضية 90 قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي ٢٥٠ مستفيد في القرى والنجوع والعزب، مشيرة إلى أن قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من ٢٠ألف مواطن.