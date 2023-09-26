الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ2217

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، في سوق الصاغة تراجعا بشكل تدريجي، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.

كما انخفض المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24         بيع 2,510 شراء 2,522

أسعار الذهب عيار 22         بيع 2,305 شراء 2,315

أسعار الذهب عيار 21         بيع 2,207 شراء 2,217

أسعار الذهب عيار 18         بيع 1,884 شراء 1,892

أسعار الذهب عيار 14         بيع 1,467 شراء 1,473

أسعار الذهب عيار 12         بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة        بيع 78,194 شراء 78,550

سعر الجنيه الذهب اليوم        17.656 للشراء

الكيلو   بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

 

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