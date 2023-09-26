تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ2217

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، في سوق الصاغة تراجعا بشكل تدريجي، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.

كما انخفض المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,510 شراء 2,522

أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,207 شراء 2,217

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,884 شراء 1,892

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550

سعر الجنيه الذهب اليوم 17.656 للشراء

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714