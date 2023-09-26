داعية: الإيمان الكامل بالله يرتبط بمحبة النبي (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبطة بمحبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".



وأشار خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس" اليوم الثلاثاء، إلى أن محبة سيدنا النبي تكون بالقلب وكل الوجدان، لا بد أن يعتبر مقدمًا على أى شخص مهما كان.

أعظم القربات:

وتابع: “الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم”، منوهًا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يكون بتجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه، وإطعام الطعام صدقة لله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانًا لفرحنا بيوم مجيئه.



واستكمل: أنه يدخل في الاحتفال شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف، فإن التهادي أمر مطلوب وذلك من المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام.