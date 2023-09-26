المولد النبوي الشريف.. داعية: الرسول أكبر نعمة للعباد (فيديو)

كشف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن طريقة الاحتفال بالمولد النبي الشريف.

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس" اليوم الثلاثاء، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكبر نعمة على الإطلاق من الله لعباده، لافتا إلى أن القرآن الكريم تحدث عن ذلك في قول الله تعالى: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم).

وأضاف، أن أفضل نعمة على المسلمين أن جعلهم الله من أتباع النبي لذلك لابد من الفرح بالمولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن أحد الصالحين رأى رسول الله في المنام، وسأله: "ماذا تقول يا رسول من الاحتفال في مولدك وعمل الولائم وتوزيع الطعام والشراب على الناس؟، فقال النبي: "من فرح بنا فرحنا به".

ويحتفل المسلمون الليلة بالمولد النبوي الشريف؛ إذ يتبادلون التهئنة في هذه المناسبة السعيدة احتفالًا بمولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.