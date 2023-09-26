كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آلية الحصول على بطاقة الترشح في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأغلقت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد في السابعة مساء يوم الأربعاء.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات"، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية").

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

ولمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد وطباعة بطاقة الترشح (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

١. ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني.

٢. اختر تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات.

٣. اختر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

٤. اكتب رقم الجلوس والرقم السري الموجود في شهادة نتيجة الدبلوم الفني، والرمز التأكيدي.

٥. اختر إظهار النتيجة.

٦. اطبع بطاقة الترشح.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

١. موقع التنسيق يتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

٢. يتيح لك موقع التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تمامًا لرغباتك ومجموعك.

٤. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٥. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به.