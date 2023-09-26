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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول وليستر سيتي.. تشكيل الذئاب المتوقع لـ الريدز

ليستر سيتي وليفربول
ليستر سيتي وليفربول

يستعد ليستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره ليفربول، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لهذا الموسم.

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ويأمل الجهاز الفني لليستر سيتي من تحقيق نتيجة إيجابية خلال الموقعة المنتظرة أمام الريدز، من خلال تحقيق الفوز خلال المباراة والصعود للدور المقبل.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: داني وارد.

الدفاع: ووت فايس - هاري سوتار - تيموثي كاستانيي - فيكتور كريستانسن.

الوسط: كيرنان ددوسبوري هول - جيميس ماديسون - هارفي بارنس.

الهجوم: يوري تيليمانس - تيتي - كيلتشي إيهيناتشو.                                                                                                     

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الريدز أمام ليستر سيتي في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة "9:45" من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

بينما تُنقل مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن ليفربول يقد مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، على عكس نفس الفترة خلال الموسم الماضي.

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