من هو نايف السديري؟.. سفير السعودية لدى فلسطين

في خطوة هي الأولى من نوعها، استقبلت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالقدس الشرقية، لتقديم أوراق كقنصل سعودي في فلسطين، واستقبله وزير الخارجية الفلسطيني.

وسلم سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للسعودية في فلسطين.

من هو السفير نايف السديري؟

ــ نايف بن بندر بن أحمد السديري مواليد 21 يناير 1963.

ــ ولد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ــ نايف السديري هو كاتب ودبلوماسي سعودي.

ــ نايف السديري هو سفير السعودية في الأردن خلفاً لسفيرها السابق الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود.

ــ نايف السديري كان سفيراً للسعودية في كندا منذ ديسمبر 2013.

ــ نايف السديري حاصل على ماجستير دراسات سياسية.

ــ سفير السعودية لدى فلسطين تولى العديد من المناصب والعضويات وشارك بالعديد من المؤتمرات التي أقيمت بداخل السعودية وخارجها.

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عقود، وصل وفد سعودي رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين برئاسة نايف بن بندر السديري، الذي تم تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) في أغسطس