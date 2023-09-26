محافظ القاهرة يتفقد القافلة التنموية الشاملة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة التنموية الشاملة التى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة بمشروع اهالينا (1) بحى السلام أول ، كما قام بتوزيع شنط مدرسية على عدد من الطلاب أبناء الأسر الأولى بالرعاية .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

يشارك فى القافلة المجلس القومي للمرأة ، ومؤسسة مصر الخير ، والإدارة العامة لثقافة الطفل ، والمشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة ، والهيئة العامة لقصور الثقافة ،وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

كما زار محافظ القاهرة مدرسة أهالينا ١ وشارك الطلاب فى الأنشطة التى تنظمها المدرسة لهم خلال الإجازة الصيفية.

والقافلة التى يتم تنفيذها بمشروع اهالينا ١ الذى نفذته الدولة بديل المناطق غير الآمنة شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدى مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية .

كما قامت كلية التمريض بالجامعة بعمل حملات توعية لزيادة الوعي المجتمعي عن الصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة ، والتوعية عن الفحص الذاتي للثدى ، وزيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع ، وتوعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة ، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة ، كما قامت كلية الإعلام بالجامعة بعمل حملات توعية عن الشائعات وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها ، وتضمنت القافلة حملات توعية عن مناهضة العنف ضد المرأة قام بها المجلس القومى للمرأة.

كما قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أنشطة للاطفال تضمنت عرض مسرح عرائس ، وورش تصنيع عرائس ، وورشة فنون تشكيلية ، وورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك ، وورشة عمل عروسة المولد ، ورسم على الوجوه .

كما تقوم هيئة تعليم الكبار بإجراءات اختبارات للمواطنين الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية.

شهد القافلة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ،واللواء إيهاب زهنى رئيس حى السلام أول وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المحافظة وجامعة عين شمس.