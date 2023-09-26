الدوسري يخطف الأنظار بموقف إنساني مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

التقطت كاميرات الجمهور فيديو مصور لموقف إنساني للنجم السعودي الدولي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال، والذي كان عقب مواجهة الزعيم أمام نادي الجبلين في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الدوسري مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

حقق الهلال الانتصار بهدف دون مقابل على الجبلين وسجله روبن نيفيز في الدقيقة 64 من عمر اللقاء الذي شهد مشاركة سالم الدوسري، والذي كان له موقف إنساني عقب اللقاء مع أحد أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الفيديو يظهر سالم الدوسري الذي عاد من الحافلة عند سماع المشجع ينادي بأسمه وطلب من المنظمين السماح له بالنزول ليلتقط معه الصور التذكارية.

مباراة الهلال المقبلة ستكون أمام فريق الشباب يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.