محافظ القاهرة: تطوير وتجميل ميدان المطرية بتكلفة بلغت ٣ ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية الذى نفذته شركة الصرف الصحى بتكلفة بلغت ٣ ملايين جنيه، وشمل تطوير الميدان إنشاء حديقة تتوسطها مسلة فرعونية تحيطها الأشجار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال تجميل الميدان جاءت بعد الانتهاء من مشروع تحسين ورفع كفاءة الصرف الصحى بمناطق الحلمية والمطرية وترعة الجبل وبعض مناطق مصر الجديدة وشارع السواح وعمر المختار وترعة الإسماعيلية بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه.

تنفيذ خطوط صرف صحى بشارع ابن الحكم بدءًا من حديقة ٦ أكتوبر بجسر السويس مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول ٣ كم

وتضمن مشروع الصرف الصحى الذى قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى تنفيذ خطوط صرف صحى بشارع ابن الحكم بدءًا من حديقة ٦ أكتوبر بجسر السويس مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول ٣ كم، كما تضمن عمل خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل من جهة الزيتون والمطرية، بالإضافة إلى عمل خط صرف صحى بشارع محطة الزيتون.

شهد الافتتاح د. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وم. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وم. عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى، واللواء خالد شحاتة، رئيس حى المطرية وعدد من قيادات المحافظة وشركة الصرف الصحى.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة حيث تم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.

وأوضح محافظ القاهرة أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط فى 300 مشروع منهم بما يمثل 20% من إجمالى المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا على مستوى الفئات الـ 6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ليتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية واختيار عدد منها لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، لتخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التقييم بالمحافظة لما بذلوه من جهد للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات المختارة توافرت بها اشتراطات المبادرة ومن بينها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع، أو أحد مراحله، أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الست التى استهدفت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقي مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة حيث تمت المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته.