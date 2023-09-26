موعد مواجهة ليفربول وليستر سيتي بكأس الرابطة

يستعد عشاق ليفربول لمواجهة قوية ومثيرة، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة والتي يخوضها أمام ليستر سيتي.

ويتوقع العديد من متابعي الكرة الإنجليزية أن المباراة ستشهد إثارة وحماس كبير، وذلك بسبب رغبة الفريقين في تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة "9:45" من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول يقد مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، على عكس نفس الفترة خلال الموسم الماضي.