لضعف الإشراف.. إحالة مديرة المركز الطبي بالحي الأول بالعبور للتحقيق العاجل

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة الصحة بالقليوبية زيارة مفاجئة للمركز الطبي بالحي الأول بالعبور.

هذا وقد تفقد بعض أقسام المركز وعلي رأسهم غرفة الطوارئ ، واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما استمع لرأي أحد المتردين علي المركز وفي مستوي الخدمة المقدمة ومدي رضاءه عنها.



وراجع وكيل الوزارة تواجد الطاقم النوباتجي علي رأس العمل ، وتبين تغيب بعض أفراد النوباتجية ، كما تلاحظ أيضاً عدم إدراك الطبيبة مديرة المركز بالشئون الإدارية للمركز ؛ الأمر الذي دعا سيادته لإحالتها للتحقيق بالمديرية ،لضعف الدور الإشرافي الذي تقوم به ..

وأخيراً أوصي مديرة المركز بضرورة الإلتزام بالحضور وعدم غياب أي فرد من أفراد الطاقم الطبي علي مدار اليوم سواء بالفترة الصباحية أو أثناء النوباتجية و ضرورة الدراية التامة بكافة أعمال المركز والإهتمام بالأشراف الإداري وآلية وضع جدول للنوباتجيات وعمل سجل للحضور والإنصراف أثناء الفترة المسائية.

وأكد أيضاً علي ضرورة رفع مؤشرات الأداء لتقديم أعلي مستوي من الخدمات الطبية للمواطنين.

كما أشار علي أن التواصل الجيد مع المواطن هو أساس نجاح المنظومة الطبية ، وأوضح أنه لاجدوي من تقديم خدمة طبية مميزة دون حسن معاملة المريض.