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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عودة فينيسيوس لقائمة ريال مدريد استعدادا للاس بالماس وغياب جولر

فينيسيوس
فينيسيوس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة الملكي لمباراة لاس بالماس المقرر لها يوم غدًا الأربعاء، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

تواجد في القائمة فينيسيوس بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، بالإضافة لداني كارفاخال، فيما غاب عنها تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو، وأردا جولر.
 


قائمة ريال مدريد لمباراة لاس بالماس:

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران
في الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ناتشو، فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي
في الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس
في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.
ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 15 نقطة، خلفه برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة عنه.
 

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