أبها يستعيد ثلاثي الفريق المصاب قبل لقاء الرياض

استعاد المدرب البولندي تشيسلاف مشينيفيتش خدمات ثلاثي الفريق الأول المصاب، خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة زعيم الجنوب التي تجمعه أمام فريق الرياض في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أبها يستعيد سعد بقير والثنائي المصاب

استعاد الجهاز الفني لنادي أبها خدمات الثلاثي المصاب لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي، في مقدمتهم النجم التونسي سعد بقير قائد الفريق، والذي شارك في المران الجماعي الأخير استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي.

كما شهدت قائمة أبها عودة كل من العراقي سعد ناطق بالإضافة إلى عودة عبد الإله الشمري، ليكون الثلاثي جاهز لخوض المباريات، بعد انتهاء عملية تأهيلهم من الإصابة التي كانوا يعانوا منها في الفترة الأخيره.

يحتل نادي أبها المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، ويمتلك الفريق 6 نقاط، والتي جمعها في الجولات الماضية، ويمتلك السماوي صاحب ثالث أضعف خط دفاع في المسابقة.

من المقرر أن يلعب نادي أبها اليوم الثلاثاء أمام فريق هجر في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن تكون المواجهة المقبلة أمام فريق الرياض في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.