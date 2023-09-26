وظائف وزارة الطاقة.. السعوديين يبحثون 56 وظيفة شاغرة في هذه التخصصات

تصدرت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة، بعدما أعلنت عن طرح 56 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وظائف وزارة الطاقة بالسعودية

وأوضحت وزارة الطاقة بالمملكة، في بيان لها، أن الوظائف تشمل 15 وظيفة لا تتطلب الخبرة، في المناطق التالية: (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء).

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة

وأضافت وزارة الطاقة، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

سكرتير تنفيذي.

محلل عمليات شركاء.

مصمم هوية مؤسسية.

مراقب ميداني.

مدير العمليات الرقابية.

مستشار.

أخصائي هوية مؤسسية.

أخصائي أول مستودعات.

أخصائي أزمات.

أخصائي تراخيص.

أخصائي أول تراخيص.

مشرف فريق.

أخصائي تخطيط.

أخصائي أول تراخيص.

أخصائي أول تخطيط.

أخصائي مشاريع بحثية.

مدير المشاريع البحثية.

أخصائي أول تنسيق ومتابعة.

أخصائي متابعة الالتزام.

مسؤول دعم وتنسيق.

أخصائي تقارير مالية.

أخصائي أول تحليل مالي.

أخصائي أول مراجعة.

أخصائي تجربة شركاء.

مهندس خبير تنظيم وتخطيط

مهندس خبير مشاريع هندسية

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة

وبينت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من أمس الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م.

ودعت الوزارة الراغبين في الانضمام لفريق عملها الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط ومعايير كل وظيفة، وذلك بالدخول على الرابط التالي:

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/