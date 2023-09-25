الرابط الرسمي للتقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية

طرحت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين السعوديين ممن يحملون المؤهلات العليا للعمل في الوزارة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنها بحاجة لشغل وظائف هندسية وإدارية للسعوديين، ممن يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن العمل بوظائفها المعلنة .يكون بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

ووفق لما اعلنته وزارة الطاقة، فقد جاءت الوظائف الخالية بالمسميات التالية:

مهندس خبير مشاريع هندسية.

مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.

أخصائي هوية مؤسسية.

مصمم هوية مؤسسية.

أخصائي أول مستودعات.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة

وبينت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م.

ودعت الوزارة الراغبين في الانضمام لفريق عملها الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط ومعايير كل وظيفة، وذلك بالدخول على الرابط التالي:

https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/

وفي سياق آخر كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وقّع مع رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين على هامش المؤتمر العام للوكالة في دورته السابعة والستين في العاصمة النمساوية فيينا.

ويُعنى الاتفاق بتدريب وبناء الكوادر البشرية الوطنية الشابّة في مختلف مجالات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالجوانب التقنية النووية وغيرها، وتمكينهم من اكتساب الخبرة في مجالات عمل الوكالة والقضايا الدولية التي يتم تداولها داخل أروقة الوكالة، بحسب ما جاء بموقع الوزارة الرسمي.